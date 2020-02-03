أخبار مصر | رسميا.. غادة والى تتسلم مهام منصبها بالأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. غادة والى تتسلم مهام منصبها بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدكتورة غادة والي، اليوم الإثنين، مهام منصبها الجديد كمدير عام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وأعربت والي، عن سعادتها ببدء مهمتها الدولية الجديدة في فيينا وتطلعها إلى تحقيق نجاحات في مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإسهام في الارتقاء بدوره الدولي.

ورحب مارتن نسيركي، مدير الإعلام والمعلومات في الأمم المتحدة في فيينا، بتولي الدكتورة غادة والي مهام منصبها، متمنيا لها التوفيق في خدمة أهداف الأمم المتحدة وفي النهوض بالعمل الأممي.