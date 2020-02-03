أخبار مصر | تعيين 590 عاملا بجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين 590 عاملا بجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينّت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، 590 شابًا، في إطار سعيها لخلق فرص عمل جديدة، كما أصدرت 475 شهادة قياس مهارة و600 ترخيص مزاولة الحرفة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مدير المديرية محمد عبدالرحمن، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال ديسمبر الماضي بالتفتيش الدوري ليلًا ونهارًا على 291 منشأة، فضلا عن 6 حملات تفتيشية على 14 منشأة، بالإضافة إلى 7 حملات على 346 منشأة لمراقبة مواعيد العمل، ما أسفر عن تحرير 59 محضر عمل ومحضر تراخيص عمل أجانب.

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ولفت "عبدالرحيم"، في التقرير، إلى أنه تم التفتيش الدوري في مجال السلامة والصحة المهنية، على 23 منشأة، وإعادة التفتيش على 82 أخرى، فضلًا عن تنظيم 4 حملات تفتيشية، وأسفر ذلك عن تحرير 19 محضرًا.

وقال: إنه "في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ المسجلين بقاعدة البيانات 3343 عاملًا، حيث تم صرف 27 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية، للمواليد والزواج والوفاة.

وأشار إلى أنه تفعيلا لدور المديرية في تغيير فكر شباب الخريجين في نظرية العمل من خلال النهوض بمراكز التدريب المهني قام المركز بعقد دورات تدريبية في مجال التفصيل والحياكة وأعمال الأركت، حيث تم تخريج 35 متدربا ومتدربة في المجالين.