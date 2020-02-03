شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر: تجديد الفكر ضرورة كونية ورحمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن تجديد الفكر الدينى مظهر من مظاهرِ الرحمة، وسنة كونية متناغمةً مع طبائع المُكونات، وضرورة حتمية بدت جليةً واضحةً فى التراث الإسلامى.

وأضاف خلال مؤتمر «دور الأزهر فى الإصلاح والتجديد ومواجهة الفكر المنحرف»، الذى عقد اليوم الاثنين، بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بطنطا، إن الفكر المنحرف نابع من سوء فهم للشريعة الإسلامية، والاستغراق فى فهم الفروع على حساب الأصول، وفهم قاصر وخاطئ لعلوم الشريعة واللغة.

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وأوضح أن التجديد المنشود هو القائم على استيعاب التراث والاستفادة من مناهجِه والوقوف على نماذجه المعرفية، وهو الذى يراعى فقه النص وإدراكه إدراكا صحيحا، مؤكدا أهمية صناعة عقلية ناقدة رشيدة تجعل الطالب يميز الصحيح، ويقف بما تعلمه من المناهج العلمية الرصينة فى وجه دعوات التغريب والتطرف والانحلال.

وقال إن وفاء الشريعة بمصالح العباد يجعلها مرنة تستوعب المتغيرات الزمانية والمكانية مما يستلزم منهجا رشيدة، لافتا إلى أن ذلك تمثل فى المنهج الأزهرِى، الذى هو نتاج عقول مستقرة مستوعبة ناضجة قدمت - ولا تزال - نتاجا ضخما ثرِيا فى مختلفِ جوانبِ العلوم الإسلامية على مدار تاريخ الأزهر المجيد ومسيرته المتميزة، التى يسعى من خلالها إلى تحقيقِ مقاصِد الشريعة، وعلى رأسها تحقيق مصالح العباد وما ينفعُهم، لافتا إلى أن هذا المنهجُ قائمٌ فى أساسه على الإنصاف.

وختم بالقول إن مؤتمر اليوم جاء تلبيةً لنداءِ الوقت، متمنيا أن يحقق المؤتمر مقاصده وغاياته، فهذه اللقاءات تُعقد عليها الآمال للنهوض نحو المستقبل باستراتيجيات فعالة قابلة للتطبيق.