شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة خلال استقبالها للقادمين من الصين: مصر قادرة على حماية أبنائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، وصول المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.

وأكدت الوزيرة، وفقا لبيان صحفى، أن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أى أمراض وبائية أو معدية لمصر.

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يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين فى مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى، أن الوزيرة حرصت على مراجعة كافة الإجراءات الوقائية والإشراف عليها منذ وصول الوافدين إلى أرض الوطن بمهبط المطار حتى وصولهم إلى الحجر الصحى المخصص لهم.

وأكد على أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لكافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبى المرافق لهم فور وصولهم المطار، من خلال قياس درجات الحرارة ومناظرتهم طبيا، حيث يتم إخلاء من يظهر عليه ارتفاع فى درجة الحرارة إلى مستشفى الإخلاء مباشرةً عبر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أنه سيتم نقل كافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبى المرافق لهم، إلى الحجر الصحى المخصص، مشيرةً إلى تأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيى معامل، ومراقبى نفايات بالإضافة إلى خدمات معاونة"، والتى تم تدريبهم على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية.