شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا: نتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة قريبًا لمصلحة الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أن تنتهي المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتي تجري في واشنطن برعاية أمريكية وبمراقبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للأمم المتحدة، قريبا.

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وبحسب موقع «العربية» السعودي قال أبي أحمد: «نتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة قريبا لمصلحة الجميع».

وأعلنت مصر، الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 فبراير الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.

وانطلقت الاجتماعات الأخيرة لسد النهضة في واشنطن يوم 28 يناير، وكان مقررا لها أن تنتهي في اليوم التالي 29 يناير، إلا أنه تم مدها يومين متتاليين حتى مساء الجمعة الماضي.