شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات» تنهي استعدادها للقمة الإفريقية رقم «33» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الهيئة العامة للاستعلامات الإستعدادات الخاصة باستقبال الوفد الإعلامي المصاحب للرئيس لحضور فاعليات قمة الإتحاد الأفريقي المزمع عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال يومي 9 و10 فبراير 2020، والتي ستشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد لدولة جنوب إفريقيا.

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قال خالد عفيفى حسب النبي، القائم باعمال المكتب الإعلامى بسفارة مصر بأديس أبابا، إن الهيئة العامة للإستعلامات أقامت مركزاً صحفياً بمقر المكتب بالسفارة تم تزويده بكافة الأجهزة ووسائل الاتصال والمواد الإعلامية والمطبوعات لتقديم كافة التسهيلات للصحفيين والإعلاميين خلال تغطيتهم لاجتماعات القمة التى تعقد يومى الأحد والاثنين الموافق 9 و10 فبراير 2020.

وأشار عفيفي الى أن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وجه بتذليل كافة العقبات لتمكين الإعلاميين من أداء مهامهم، وأضاف أن عبد المعطي أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجي يتابع بشكل مستمر ما قام به المكتب من إجراءات.

وأوضح عفيفي أن هناك 39 صحفياً وإعلامياً من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية تم اعتمادهم، ويتواصل توافدهم على العاصمة الإثيوبية لتغطية فعاليات تسليم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، وأشار إلى أن المكتب الإعلامي بالسفارة استعد مبكراً لهذا الحدث الهام منذ منتصف يناير الماضي لانهاء الإفراجات الجمركية عن المعدات واستخراج بادجات دخول مقر الاتحاد الإفريقي، واستخراج تصاريح تسيير للسيارات.