شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تعاون بين «الصندوق السيادي» و«الخدمة الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إن «الاتفاقية» تأتي لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما أعلن في أحد الافتتاحات الرئاسية أن شركات القوات المسلحة سيتم طرحها في البورصة المصرية.

وأضافت «السعيد»، في مؤتمر صحفي لها بمقر مجلس الوزراء، أن الاتفاقية ستضمن توسيع قاعدة الملكية لشركات جهاز المشروعات الخدمة الوطنية، وتتيح للمصريين والقطاع الخاص.

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ولفتت إلى أن الجهاز لديه بعض الشركات، ودور الصندوق يرى الشركات وتحديد الشركات التي سيتم البدء في طرحها في إطار الدور الأصيل لصندوق مصر السيادي الذي يقوم على تعظيم العائد من الاستثمارات المختلفة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت أن الصندوق سيقوم بدراسات في هذا الإطار، وهي رسالة إلى أن الدولة تتجه لمزيد من المشاركة مع القطاع الخاص.

وقال أيمن سليمان، مدير صندوق مصر السيادي، إن دور الصندوق سيبحث عن الترويج وطرح تلك الشركات التي سيتيحها الجهاز، وستكون الحصص التي ستطرح ستصل لـ100%، وحصص لحصص حاكمة.

وأوضح أن الصندوق سيتعاون مع الجهاز لإتاحة تلك الشركات للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.