شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة: إدارة «الحياة» أبلغتني باستبعادي من القناة وإلغاء برنامجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن إدارة قناة الحياة أبلغته، اليوم الاثنين، باستبعاده من القناة، وإلغاء برنامجه من خريطتها البرامجية.

وأكد «عكاشة»- في تصريحات لـ«المصري اليوم»- أنه سيستغل الفترة المقبلة لترتيب أوراقه بعيدا عن الإعلام، مشيرا إلى أنه يخاطب جمهوره من خلال قناته على موقع «يويتيوب»، ولكنها تبث موضوعات ليست لها علاقة بالبرامج السياسية والاجتماعية، لافتا إلى اعتماده على استغلال الهوايات الشعبية وتراكمات الخبرة الحياتية لإظهارها للمشاهدين منها تربيته للخيول وتدريبها والأعمال الزراعية.

واختتم «عكاشة» تصريحاته قائلا: «أرحب بالعمل بأي قناة، شرط ألا تكون مملوكة لأشخاص».