شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: بدء «الموجة الـ15» لإزالة التعديات واستعادة أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الإثنين، بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب في تنفيذ حالات الإزالة وتطبيق القانون على المخالفين ضمن فعاليات أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب.

وشنّت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ عدد 9 حالات تعديات مباني على ملك الصرف بمساحة 1471م وكذلك 12 حالة تعدي على ملك الري بمساحة 295 م

وشدد محافظ بورسعيد على إزالة المخالفات في المهد، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التعديات عليها مرة أخرى مرة أخرى.