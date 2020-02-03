قيس العزاوي: للإعلام دور محوري في مواكبة الفعل الإنساني وتعبئة الرأي العام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير قيس العزاوي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن للإعلام دور محوري في مواكبة الفعل الإنساني سلبا أو إيجابا، نظرا لقدرته على تعبئة الرأي العام، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا لمد جسور التعاون بين الأديان والثقافات لترسيخ التسامح والسلام.

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جاء ذلك خلال مشاركة الجامعة في فعاليات التجمع الإعلامي العربي «إعلاميون من أجل الأخوة الإنسانية» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي افتحه الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح بالإمارات.

وأضاف العزاوي، أن مجلس الجامعة العربية اعتمد الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات، مضيفا أن نجاح كل هذه الجهود والمبادرات، رهين بمواكبة إعلامية جيدة ومهنية، وتطوير المحتوى الإعلامي وتكوين الكوادر الإعلامية لنشر القيم الإنسانية العالمية.

وتأتي فعاليات التجمع الإعلامي، وفقا لما ينظمه مجلس حكماء المسلمين، إحياء للذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.