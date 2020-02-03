شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العلمين يستقبل 302 من المصريين العائدين من ووهان الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار العلمين، عصر الاثنين، 302 من المصريين العائدين من ووهان الصينية، ومعظمهم طلبة ماجستير ودكتوراه وأسرهم الذين كانوا معهم بالصين، وهناك ١٨ رضيعا بالطائرة.

وانتقلت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إلى مبنى مطار العلمين لاستقبال المصريين العائدين من الصين وعائلاتهم وأطفالهم وذويهم.

وقررت «زايد» تطبيق إجراءات الحجر الصحى على سلم الطائرة، بينما تم تجهيز 7سيارات سياحية لنقل الجميع بعد الانتهاء من توقيع إجراءات الحجر الصحى عليهم ونقلهم إلى أحد الفنادق السياحية الكبرى بمطروح التي تم تجهيزها على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية لرعاية المرضى من وحدات غسيل كلوى وإفاقة وعناية مركزة ووحدات قلب وتنفس صناعى وأجهزة تحاليل ومعامل مركزية متنقلة ووحدة أشعة متنقلة لكبار السن والحالات الطارئة، كما تم استدعاء سيارتين إسعاف على أحدث طراز بهما وحدات تعقيم ذاتية، إضافة إلى تجهيز وسائل إقامة لجميع العائدين من الصين، ويوضع الجميع من كبار سن وفتيات ورضع تحت الاختبار ومن تظهر عليه أعراض المرض يتم نقله على الفور إلى مستشفى النجيلة ووحدة الحجر الصحى بها.

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الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان في مبنى مطار العلمين لاستقبال المصريين العائدين من الصين

وكانت قد تفقدت وزيرة الصحة والسكان، الاثنين، الإجراءات الوقائية بمطار العلمين لاستقبال المصريين العائدين من الصين وعائلاتهم وأطفالهم وذويهم. وتابعت الوزيرة خطة المحاكاة التي تجري بمطار العلمين لاستقبال الوافدين بما فيها كافة الاجراءات الوقائية المقرر اتخاذها سواء للوافدين أو أطقم الطائرة أو ضباط «الجوازات»، واطمأنت على وجود كافة المستلزمات الطبية وفقاً لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، لوقاية الطاقم الطبى والادارى وضباط الداخلية، كما راجعت خطة نقل الوافدين بداية من مهبط الطائرة حتى الوصول إلى مقر إقامتهم بالحجر الصحي، وراجعت تمركز سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم المنتشرة بمهبط المطار.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطائرة ذاتها فور وصولها، من حيث رشها بالمواد الوقائية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، لافتة إلى أن الطائرة على متنها المصريين ومنهم أطفال، بالإضافة إلى 14 فرداً من طاقم الطائرة، و8 من الفريق الطبي الذي غادر لمرافقة ركاب الطائرة لتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكدت الوزيرة جاهزية الحجر الصحي المخصص لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين، وتأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات «أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات بالإضافة إلى خدمات معاونة»، لافتًا إلى أن الوزيرة اطمأنت على اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، وتوفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من الصين.

كما أكدت جاهزية مستشفى الإخلاء وإمدادها بكافة التخصصات ومنها «النساء والولادة»، حيث من المتوقع وصول سيدة في الشهور الأخيرة من الحمل، كما اطمأنت على زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفى وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ووصول كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.