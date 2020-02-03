شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه عن «استئصال الرحم بالمنظار» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور أحمد دبش، أخصائى التوليد وأمراض النساء، رسالة الدكتوراه تحت عنوان «ناتج عملية استئصال الرحم الكلى عن طريق منظار البطن الجراحى بمستشفى قنا الجامعى»، وهي أول رسالة من نوعها في الصعيد، حيث تجرى عملية استئصال الرحم بالمنظار بدون تدخل جراحى.

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جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدى حسين، عميد كلية طب قنا، والأستاذ الدكتور عبدالناصر عبدالجابر، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالكلية.

وقال «دبش» إنه اختار هذه الرسالة بهدف مساعدة السيدات اللاتى يضطررن إلى فتح البطن لاستئصال الرحم، مما يترتب عليه حدوث تشوهات في البطن، بخلاف الآلام التي تشعر بها المريضة جراء عملية الفتح، لافتاً إلى أن استئصال الرحم عن طريق المنظار يضمن للمريضة العودة إلى حياتها الطبيعية بشكل أسرع.

تكونت لجنة المناقشة من الدكتور سيد طه، أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة جنوب الوادى، والدكتور عبده سعيد أستاذ التوليد وأمراض النساء في كلية الطب جامعة سوهاج، والدكتور محمود الرشيدى أستاذ التوليد وأمراض النساء في كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط.

رسالة دكتوراه عن استئصال الرحم بالمنظار