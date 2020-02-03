شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة بعد إرسال مصر 10 طن مستلزمات طبية: «الصديق وقت الضيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه السفير الصينى في القاهرة، لياو ليتشيانج، الشكر إلى مصر شعبا وحكومة وإلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال البرقية، التي بعث بها إلى نظيره الصينى، شى جين بينج، أكد فيها قدرة بكين، التغلب على الصعوبات باعتبارها دولة عريقة ولديها الإمكانيات لاحتواء هذا الفيروس، فضلا عن المساعدات المصرية لبلاده، التي بلغت 10 طن من المستلزمات الطبية، التي تعاني بلاده من نقصها.

وأكد السفير في مؤتمر صحفي اليوم بمقر السفارة، التي اتخذت تدابير احترازية بالكشف على المترددين عليها، عدم تسجيل أي إصابة في صفوف المصريين في الصين، أو إصابة أي شخص صيني في مصر، مشددا على أن هناك جهود مشتركة لدعم صحة وسلامة المصريين، من خلال التواصل بين الجهات المعنية في القاهرة للوقوف على مسار انتشار الفيروس، معلنا وصول الكواشف الحرارية للمطارات المصرية منذ بداية انتشار المرض في الصين وفقا لمنظمة الصحة العالمية لفحص القادمين على المنافذ المصرية.

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واستشهد السفير بعمق العلاقات مع مصر، بقراءة المثل العربي «الصديق وقت الضيق»، موضحا أن العلاقات بين القاهرة وبكين تاريخية، ومتطورة في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ولفت إلى أن بلاده واجهت صعوبات كثيرة في الماضي، واستطاعت مواجهتها، في إشارة ونه إلى عدد الزلازل، وفيروس سارس في عام 2003، كما استشهد بوصف الرئيس الصيني لفيروس كورونا، الذي وصفه بأن «شيطان»، مشيرا إلى أن شي جين يقود معركة مواجهة الفيروس بنفسه، وأضاف أن المستشفى الذي تم افتاحها اليوم في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس ستتعامل بكافة الخبرات والأطقم الطبية المزودة بأحدث الأجهزة الطبية.

وأضاف، لياو ليتشيانج، أن الحكومة الأمريكية لم توفر دعما لمواجهة الفيروس، مضيفا أنها الدولة الأولى التي، أجلت رعاياها من ووهان، وأعضاء السفارة في بكين، فيما تعمل حاليا على الحظر الشامل على دخول المواطنين الصينيين إلى أمريكا، في حين أن هذه الإجراءات منافية تماما لتوصيات منظمة الصحة العالمية، واعتبر الإجراءات الأمريكية معتبرا إلى أنها تنشر الخوف خلافا لحقيقة الموقف.

من جانبه قال، نائب السفير الصيني في القاهرة، شياو جين نشانج، إنه خلال 24 ساعة تم تسجيل زيادة 2329 في صفوف الحاملين للفيروس، ووفاة 57 شخصا، في حين وصل عدد المتعافين 147 إلى شخصا، مؤكد إمكانية إحتواء الفيروس، في إشارة منه أن هناك انتشار لفيروس الأنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة واسفرت عن وفاة 10 ألاف شخص خلال الفترة ما بين عام 2019 وحتى العام الحالي.