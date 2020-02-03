عامل فيها طيار.. ضبط منتحل صفة بتهمة سرقة السيارات بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على منتحل صفة طيار مدني، وفني تكييف بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإسلوب" كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك" في الشروق.

أثناء مرور المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث الشروق، والرواد مصطفى نبيل وأبو زيد عاصم، وجلال مطاوع، ومصطفى البابلي، وكريم الجمل، ومحمد هندي، وعمرو أشرف، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة بالحي السابع دائرة القسم، اشتبها في إحدى السيارات ماركة هيونداي النترا نبيتي اللون "بدون لوحات معدنية"، اثناء توقفها بجانب الطريق يستقلها شخصان، بفحص قائدها أدعى أنه طيار مدني "ا. ع"، وقدم بطاقة تحقيق شخصية "رقم قومي" باسم "م.ر.ع" 23 سنة ومقيم بدائرة قسم النزهة مثبت بها ذات المهنة، وبصحبته" أ. م. ا" 27 سنة فني تبريد وتكييف ومقيم مساكن الشيراتون.

وبالكشف الفني تبين سابقة اتهام الأول في 3 قضايا أخرهم 12826 لسنة 2019م الدقي/ جيزة "تزوير، جرائم مصرفية"، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 حكم حبس جزئي (نصب، تبديد) بإجمالي حبس 12 سنة.

وبإعادة مناقشته اعترف بانتحاله صفة طيار مدني، وتمكنه من استخراج بطاقة الرقم القومي المضبوطة بحوزته مثبت بها ذات المهنة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على "اللوحات المعدنية الأصلية للسيارة وتحمل أرقام ع د و 4157 (والمستأجرة من معرض إيجار سيارات كائن بمنطقة زهراء المعادي ـ دائرة قسم شرطة البساتين)، رخصة قيادة باسم الأول مثبت بها المهنة طيار مدني بشركة مصر للطيران (مزورة)، 3 بوجيهات، مفك، بنسة، مفتاح عدة، سلاح أبيض " كتر ".

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وبمواجهتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإسلوب" كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية.

واعترفا أمام العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، بارتكاب 4 حوادث سرقة، الشروع في سرقة السيارة رقم (ع د ف 687) ماركة هيونداي إلنترا فضي اللون ملك، "م. ا"، وسرقة السيارة رقم (ل ر ر 524) ماركة هيونداي النترا سوداء اللون ملك" م. م. س" 60 بالمعاش، وسرقة السيارة رقم (ص ر ر 412)، ماركة هيونداي النترا بني اللون ملك "خ. ع. ل"، وسرقة السيارة رقم (ي و و 735) ماركة هيونداي النترا سوداء اللون، ملك "إ. ا. خ".

وتم بإرشادهما ضبط السيارتان الثانية والثالثة بمكان إخفائهما، وأقرا بتصرفهما في السيارة الرابعة بالبيع لعميلهما " سيئ النية " أ. ع. ع" وباستدعاء المجني عليهما الثاني والثالث تعرفا علي السيارتين واتهماهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد سامح الحميلي، مأمور قسم الشروق، إلى النيابة العامة.