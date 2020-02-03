تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب من دفع 513 ألف للضرائب لـ 2 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 2 مارس المقبل لإعلان المتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام، وكيل النائب العام وسكرتارية وسام حنفي.
وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.
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