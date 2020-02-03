ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (شخصين -مقيمان بناحية برما دائرة المركز – لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما (دراجة نارية -بدون لوحات معدنية -مُبلغ بسرقتها بمركز شرطة تلا بالمنوفية) وذلك بمنطقة سكنهما بدائرة المركز، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش-9 طلقات من ذات العيار -كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام -مبالغ مالية).
بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبالغ المالية من حصيلة البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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