ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (شخصين -مقيمان بناحية برما دائرة المركز – لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما (دراجة نارية -بدون لوحات معدنية -مُبلغ بسرقتها بمركز شرطة تلا بالمنوفية) وذلك بمنطقة سكنهما بدائرة المركز، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش-9 طلقات من ذات العيار -كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام -مبالغ مالية).

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.