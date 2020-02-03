ببندقية العقرب.. سقوط تاجر الهيروين في قبضة مباحث التجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطل، بحوزته كمية ضخمة من مخدر الهيروين وبندقية ماركة العقرب بمنطقة التجمع الأول.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا مفادة، بتمكن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "حسام. س"، 38 سنة، عاطل، حال تواجده بالطريق الدائري الإقليمي دائرة قسم شرطة التجمع الأول، مستقلا السیارة رقم (أ ھـ ر5427)، "ملكه"، وبحوزته كمية كبيرة من مسحوق الھیروین المخدر، وبندقية خرطوش عیار 12مم ماركة العقرب، و25 ألف جنيه، و2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، والسلاح الناري بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.