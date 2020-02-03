مسؤول بالصحة: 3 فئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.. وجاهزون لمواجهته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إن مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بها غرف عزل وغرف رعايات مركزة بخلاف مستشفيات الحميات، تحسبًا لوقوع أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "أمين" في تصريحات لمصراوي، أن الفرق الطبية مدربة على كيفية تشخيص حالات الاشتباه المصابة بفيروس كورونا ويتم على الفور يتم إحالتها لغرف العزل وإعطائها دواء التايمفلو وأخذ عينات منها لإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها وحتى إظهار النتيجة فإذا كانت سلبية يتم استكمال الدواء.

Advertisements

وأضاف مدير عام إدارة الأمراض الصدرية أن هناك بعض الفئات الأكثر عرضة للوفاة جراء الفيروس وهم المصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن ومن لديهم نقص مناعة.

وأشار إلى أن مستشفيات الصدر بها وسائل لمكافحة العدوى وتخصيص أماكن لاستقبال الحالات الطارئة، وحال الاشتباه في أي حالة يتم تحويلها إلى مستشفيات الحميات أولًا وفي حالات حدوث مضاعفات يتم تحويلها لمستشفيات الصدر.

وأوضح أن فترة حضانة الفيروس غير معروفة إلى الآن لكن القواعد العامة تكون من 7 إلى 14 يوما فترة حضانة الفيروس، وأن وفاة البعض جراء الفيروس نتيجة حدوث فشل وظائف التنفس وذلك حسب حدته ومدى تأثيره على الشخص المصاب به، ومدى تسببه في جعل الرئة لا تستجيب للأكسجين.