وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال بعد إجراء قسطرة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
اطمئنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا نتيجه الإجهاد، ما استدعى عمل فحوصات طبية وقسطرة بالقلب.
وقد بدأ جلال حاليا في التماثل للشفاء، بحسب بيان، وعاد إلى منزله ليدخل في راحه تامة لمده أسبوع، بعدها يعاود نشاطه الفني والإداري.
ومن جانبه توجه جلال بالشكر إلى جميع محبيه وطمأن الجميع أنه بصحة جيدة ويعاود نشاطة قريبا بعد فترة راحة إلزاميه بأمر الطبيب.
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