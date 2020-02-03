الفنان محمد صبحي: التعليم والثقافة والفن أهم عناصر بناء الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الفنان محمد صبحي إن التعليم والثقافة والفن أهم عناصر بناء الإنسان، مؤكدا أن الثقافة تعني التراث و الهوية، لافتا إلى أن الفن سلاح ذو حدين يستخدم للبناء أو للهدم.

وأوضح صبحي - في ندوة "الفن وأثره على ثقافة المجتمع" التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 - أن الفن ينقل الواقع، ويعرض السلبيات للجمهور، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة على المصنفات الفنية من أجل تقديم الفكر الهادف، ومخاطبة العقل بشكل بناء في إطار احترام المشاهد.

ونوه إلى أن الفن رسالة ومسؤولية أمام الله وأمام المجتمع والأسرة، موضحا أنه لابد أن يحقق المتعة البصرية و الوجدانية والسماعية ولكن دون هدم الأخلاق والقيم.​