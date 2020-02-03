وزير الطيران يبحث مع سفير اليابان التعاون في مجال الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بحث وزير الطيران المدني الطيار محمد منار مع سفير اليابان بالقاهرة ماساكى نوكى سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني.

ورحب الوزير بالسفير الياباني، مشيدا بالتعاون المثمر بين مصر واليابان في مجالات الطيران المدني المختلفة وخاصة مجال تكنولوجيا المطارات.

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات؛ منها تنشيط السياحة اليابانية إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لتشجيع السائح الياباني لزيارة المقاصد السياحية المصرية، وسبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين؛ حيث من المقرر أن تزيد عدد الرحلات لـ3 أسبوعيا إلى مدينة طوكيو بدلا من رحلتين اعتباراً من شهر أبريل القادم.

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وأعرب ماساكى نوكى عن سعادته باللقاء ومشاركة اليابان في عدد من المشروعات مع مصر من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) بإنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي وتزويده بأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات على مستوى العالم والعديد من المشروعات المعنية بالطاقة النظيفة.

وهنأ السفير الوزير بصعود المنتخب الوطني المصري للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية منتصف يوليو عام 2020 بمدينة طوكيو.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والمهندس محمد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.​