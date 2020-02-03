محافظ القاهرة: ملتقى التوظيف يوفر7 الآف فرصة عمل بمرتبات مجزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن ملتقى التوظيف الذي نظمته المحافظة يوفر 7 آلاف فرصة عمل للشباب في كافة القطاعات برواتب مجزية.
وقال عبدالعال، خلال افتتاح الملتقى، اليوم الاثنين، إن الملتقى يضم كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والأدوية والأمن والحراسة والنظافة، بالإضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى بالشراكة المصرية السعودية.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الملتقى التوظيفي يضم قرابة 100 شركة من كبرى الشركات، فضلًا عن إقامة معرض لمنتجات 41 مشروعًا من مخنلف المشروعات الإنتاجية.
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