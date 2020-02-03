غدًا.. الكاتبة نهاد صبيح تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشارك الكاتبة الصحفية نهاد صبيح، غدًا الثلاثاء، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لحضور توقيع وإهداءات كتاب "ع الحلوة والمرة" خاصة بعد تحقيق الكتاب نسبة مبيعات مرتفعة.

وكانت دار مبتدأ للنشر والتوزيع، نظمت، الجمعة، حفل توقيع كتاب "ع الحلوة والمرة" للكاتبة نهاد صبيح، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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شهد الحفل، إقبالاً كبيراً من الشباب والقراء والجماهير التي حرصت على اقتناء نسخة من الكتاب يحمل توقيع الكاتبة.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة، وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.