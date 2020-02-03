أول تعليق من الصحة على قرار وقف استيراد الثوم من الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن قرار إيقاف استيراد الثوم من الصين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها مصر لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى داخل البلاد.

يأتي ذلك بعد إعلان شعبة الخضروات بالغرف التجارية، أن مستوردي الثوم الصيني قرروا إيقاف استيراد الثوم الصيني بسبب التخوفات من فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير مؤخرا في عدد من المدن الصينية، وخلف آلاف المصابين، وأكثر من 360 حالة وفاة حتى الآن.

وأضاف مدير الحجر الصحي لمصراوي: "نتخذ إجراءات احترازية أكثر شدة، ولهذا السبب نطهر الحاويات القادمة من الصين رغم أن الفيروس لا ينتقل هكذا حاليا، ولكن تحسبا لتحور الفيروس".

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وبشأن انتقال فيروس كورونا عبر الأغذية النباتية، أوضح أنه "من السابق لأوانه معرفة كل التفاصيل الخاصة بانتقال الفيروس، لكن لم يثبت حتى الآن ان المواد الغذائية النباتية تنقل الفيروس".

وفي وقت سابق، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموجود حاليا من الثوم الصيني في الأسواق آمن تماما، وتم استيراده قبل ظهور المرض في الصين.

وتابع النجيب، أن إيقاف استيراد الثوم الصيني لن يؤثر على أسعار بالأسواق المحلي، خاصة أن المحصول الجديد من الثوم البلدي سيكون موجودا بالأسواق خلال الأسبوعيين المقبلين لسد احتياجات المستهلك.

ولا تستورد مصر أغذية من الصين، إلا بعض كميات من الثوم، والباقي منتجات صناعية، بحسب ما قاله الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمصراوي.