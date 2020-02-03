محافظ القاهرة: تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لتدريب الطلاب الموهوبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأن مركز التنمية البشرية بالمحافظة سيتعاون مع أكاديمية البحث العلمي لتدريب الطلاب الموهوبين علميًا أو الحاصلين على براءات اختراع، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة المحافظة لرعاية المواهب تنفيذًا لسياسة الدولة لرعاية المخترع الصغير.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه المحافظة تحت عنوان "استثمار الشباب"، بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف.

وأشاد المحافظ بالاختراعات التي عرضها طلبة محافظة القاهرة في المراحل التعليمية المختلفة وتنوعت بين أجهزة لفرز القمامة وسماعات لخدمة ضعاف السمع وطريقة للري والزراعة بالطاقة الشمسية ووعد بتقديم الدعم الكامل لهم لتنمية اختراعاتهم.