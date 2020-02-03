بمشاركة 100 شركة.. محافظ القاهرة يفتتح ملتقى التوظيف الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الاثنين، ملتقى التوظيف الأول تحت عنوان "استثمار الشباب" بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف، فضلًا عن إقامة معرض يضم 41 مشروعًا منتجًا بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيعي لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم.

وأكد المحافظ، أن هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بالشباب وخلق قنوات اتصال بين الشباب والقيادات المختلفة سواء كان جهات تنفيذية أو رجال أعمال والعمل على تأهيلهم لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الملتقى يوفر 7 آلاف فرصة عمل للشباب في كافة القطاعات.

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وأضاف محافظ القاهرة، أن الملتقى يضم كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والأدوية والأمن والحراسة والنظافة، بالإضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى بالشراكة المصرية السعودية، موضحًا أن هذه الشركات تقدم للشباب فرص عمل بمرتبات مجزية، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم والتأمين ضد الحوادث.

وأشار المحافظ، إلى أنه يشارك بالملتقى مجموعة من كبرى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية مجانية في مجالات المبيعات والتسويق الإلكتروني والحاسبات والشبكات والبرامج، إلى جانب تأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي وإعداد القادة وإدارة الأزمات.

وخلال الملتقى تفقد المحافظ نماذج من بعض المشروعات الصغيرة وتضم مشغولات يدوية واكسسوارات ومفروشات وملابس ومأكولات وحلويات.