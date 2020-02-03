أخبار مصر | برلمانية تطالب بالمراجعة الدورية على الهيئات المسجلة في الاتحادات الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بالمراجعة الدورية على الهيئات المسجلة في الاتحادات الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقالت النائبة، في بيان صحفي اليوم الاثنين: "إن مديرة الأكاديمية غير مقيده بسجلات الاتحاد المصري للجمباز، وغير مسجلة بالنقابة العامة للمهن الرياضية، ما يطرح تساؤلات عن كيفية تعيينها". وقالت النائبة، في بيان صحفي اليوم الاثنين: "إن مديرة الأكاديمية غير مقيده بسجلات الاتحاد المصري للجمباز، وغير مسجلة بالنقابة العامة للمهن الرياضية، ما يطرح تساؤلات عن كيفية تعيينها". وأكدت أن الحادث أسفر عن إصابة اللاعبة "عايدة"، البالغة من العمر خمس سنوات، إصابة بالغة في مفصل الحوض وكسر بعظمة الفخذ، إلى جانب إهمال بعض مسئولي الأندية والأكاديميات الرياضية، وعدم تناولهم ملف اختيار المدربين والمدربات بالقدر الكافي من الاهتمام والجدية، والحرص على انتقائهم من بين أفضل العناصر المؤهلة والمعتمدة فنيا من قبل اتحادات الألعاب المصرية والنقابة العامة للمهن الرياضية.

تقدمت كارولين ماهر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن حادث أكاديمية البراعم للجمباز في نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، والذي وقع أثناء تدريبات الجمباز يوم الأربعاء 15 من يناير الماضي.



وأضافت أن الحادث يدق أيضًا ناقوس الخطر بخصوص حتمية إحكام الرقابة، لضمان منع تكرار تلك الكارثة، وذلك بالمراجعة الدورية على كافة الهيئات المسجلة بالاتحادات المصرية، وشطب أي هيئة تسمح لأفراد غير مؤهلين أو غير مُقيدين بالاتحاد المعني أو نقابة المهن الرياضية بالعمل في مجال التدريب؛ ولا يكون السبيل إلى ذلك إلا بتنمية قدرات كافة العناصر المنتمية إلى اللعبة سواء مدربين أو حكام أو إداريين بشكل كافي من خلال دورات تدريبيه إجبارية عن طريق وتحت إشراف الاتحادات المعنية.

