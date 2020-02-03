أخبار مصر | برلمانية تشيد بقرار عودة المصريين من الصين على نفقة الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بقرار عودة المصريين من الصين على نفقة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، باسم المصريين في الخارج، لقراره العظيم بشأن تسهيل إجراءات عودة الجالية المصرية من الصين على نفقة الدولة، وتحمل الدولة تكاليف الإجلاء، بداية من ثمن تذاكر الطيران، وإجراء الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما للتأكد من سلامة كل المصريين.

وأضافت عجمي، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعكس مدى الاهتمام الشديد للرئيس بأبنائه من المصريين في الخارج، لاسيما وأنه كان سباقا عن باقي الدول في توفير سبل العودة لأرض الوقت على نفقة الدولة، فلم تقم أي دولة بهذا الإجراء.

وأضافت أن قرار الرئيس ترجمة حقيقية لاهتمامه بالمصريين فى الخارج، فالموقف الرسمي المصري يؤكد حرص الدولة المصرية وقادتها على سلامة مواطنيها في أي دولة، مطالبة بضرورة الاستعداد الكامل للتعامل مع أي حالات من المصريين العائدين يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

