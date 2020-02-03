أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة شركة مصر للألمونيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة شركة مصر للألمونيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت داليا يوسف، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال والكهرباء والصناعة، بشأن أزمة شركة مصر للألمونيوم بسبب ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء.

وأشارت "يوسف" إلى وجود العديد من المشاكل التي تتعرض لها شركة مصر للألمونيوم، بسبب ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء وذلك بعد قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء ومن ضمنها شركة مصر للألمونيوم.

وقالت: إن هذا القرار أكبر عائق أثر على الشركة بشكل ملحوظ، فأصبح نقطة ضعف متوقف عليها بقاء واستمرار الشركة من عدمه، وذلك لأن الكهرباء تعد مكونًا أساسيًا ضمن هذه الصناعة، حيث تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج.

ولفتت إلى دور القرار في العديد من الأزمات ومنها صعوبة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وإغراق السوق المحلي بمعدن الألومنيوم من دول الخليج نظرًا لانخفاض السعر المعروض به نتيجة لانخفاض التكلفة وسببها الوحيد هو انخفاض تعريفة الكهرباء لتلك المصاهر.