أخبار مصر | "مقالاتٌ في التجديد".. هدايا الأزهر لزواره بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقالاتٌ في التجديد".. هدايا الأزهر لزواره بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء في مقدمة الكتب المهداة من الأزهر، كتاب «مقالاتٌ في التجديد»، بقلم عدد من الباحثين، ويناقش مباحث مهمة في التجديد، أبرزها؛ تباين الأفهام حول فهم التجديد وكيفية ضبط المصطلح، ميدان التجديد وشروطه وسمات أهله، خطورة الجمود، الحاجة إلى التجديد، أثر الخلط بين مفهوم الاجتهاد ومفهوم التجديد.
وثاني هذه الكتب هو كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد"، بقلم الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، ويؤكد في افتتاحيته على أن الشريعة الإسلامية شريعة مرنة جمعت بين الأحكام الثابتة، التي لا تتغير أبدًا، والمتغير الذي يقبل الاجتهاد.
ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.