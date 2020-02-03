أخبار مصر | "مقالاتٌ في التجديد".. هدايا الأزهر لزواره بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقالاتٌ في التجديد".. هدايا الأزهر لزواره بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى الأزهر الشريف لرواد جناحه بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب، اليوم الاثنين، مجموعة من أبرز الكتب التي تناقش قضايا التجديد، وتوضح مقاصد الشريعة الإسلامية ومتطلبات التجديد، بقلم عدد من كبار علماء الأزهر.

وجاء في مقدمة الكتب المهداة من الأزهر، كتاب «مقالاتٌ في التجديد»، بقلم عدد من الباحثين، ويناقش مباحث مهمة في التجديد، أبرزها؛ تباين الأفهام حول فهم التجديد وكيفية ضبط المصطلح، ميدان التجديد وشروطه وسمات أهله، خطورة الجمود، الحاجة إلى التجديد، أثر الخلط بين مفهوم الاجتهاد ومفهوم التجديد.

وثاني هذه الكتب هو كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد"، بقلم الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، ويؤكد في افتتاحيته على أن الشريعة الإسلامية شريعة مرنة جمعت بين الأحكام الثابتة، التي لا تتغير أبدًا، والمتغير الذي يقبل الاجتهاد.

ويأتي كتاب "قول في التجديد" لفضيلة أ.د حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، كأحد أبرز الكتب المهداه لزوار جناح الأزهر، ويشير المؤلف في مقدمته إلى أن التحدي الحقيقي أمام حركات التجديد المعاصرة هو إعداد الكوادر المتمكنة من تراثنا الفقهي والفكري الغني، وإتقان لغته الخاصة، والامتلاء بروحه الحقيقية.