أخبار مصر | عاجل.. وصول طائرة المصريين القادمة من ووهان الصينية لمطار العلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول طائرة المصريين القادمة من ووهان الصينية لمطار العلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت الآن، طائرة المصريين القادمة من مدينة ووهان الصينية، إلى مطار العلمين.

وغادرت مطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، طائرة خاصة على متنها فريق طبي، لإعادة 306 من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

من المقرر، أن يتجه الركاب المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية، إلى مدينة مرسى مطروح، حيث خصصت وزارة الصحة مستشفى لاستقبال الحالات لعزلهم خارج نطاق القاهرة لمدة تصل إلى 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض، يخضعون خلالها لكافة الفحوصات الطبية اللازمة حيال المرض.