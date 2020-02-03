أخبار مصر | أول ظهور لمبارك بعد العملية الجراحية

الصورة هي الأولى للرئيس بعد الأزمة الصحية الأخيرة، التي تعرض لها والعملية الجراحية الدقيقة التي أجراها.

وظهر مبارك مرتديًا "روب"، وقبل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة قائلا: "كل حب وتقدير".

وأجرى مبارك عملية جراحية مؤخرًا، وقال نجله علاء مبارك، في حسابه على "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

