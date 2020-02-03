أخبار مصر

أخبار مصر | أول ظهور لمبارك بعد العملية الجراحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لمبارك بعد العملية الجراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر عمر مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة تجمعه مع الرئيس الأسبق، عبر حسابه الخاص على موقع الصور "إنستجرام".
الصورة هي الأولى للرئيس بعد الأزمة الصحية الأخيرة، التي تعرض لها والعملية الجراحية الدقيقة التي أجراها.

وظهر مبارك مرتديًا "روب"، وقبل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة قائلا: "كل حب وتقدير".

وأجرى مبارك عملية جراحية مؤخرًا، وقال نجله علاء مبارك، في حسابه على "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا