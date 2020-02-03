أخبار مصر | عاجل.. 41 قرارًا لوزير السياحة والآثار ضد المخالفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 41 قرارًا لوزير السياحة والآثار ضد المخالفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، 41 قرارًا بالإيقاف الجزئي أو الكلي من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التي خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة و الآثار على إحكام الرقابة و ضبط منظومة العمل السياحي و إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفة.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من قيام الوزارة بتشجيع الإستثمار السياحي، إلا أن ذلك لا يحول دون اتخاذها الإجراءات الرادعة للمخالفين.