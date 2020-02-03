أخبار مصر | أبريل.. زيادة عدد الرحلات لطوكيو إلى 3 أسبوعيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبريل.. زيادة عدد الرحلات لطوكيو إلى 3 أسبوعيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم،

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بمكتبهماساكي نوكي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب الوزير، والمهندس محمد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية؛ لبحث سبل التعاون المشترك.



ورحب الوزير بالسفير الياباني، وشكره على حسن التعاون المثمر بين مصر واليابان في مجالات الطيران المدني المختلفة، وخاصة مجال تكنولوجيا المطارات.

وناقش الجانبان عددا من الملفات والموضوعات ومن أهمها تنشيط السياحة اليابانية إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لتشجيع السائح الياباني لزيارة المقاصد السياحية المصرية وسبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

ومن المقرر زيادة عدد الرحلات لـ3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة طوكيو بدلًا من رحلتين اعتبارًا من شهر أبريل المقبل. ومن ناحيته، أعرب "نوكي"، عن سعادته باللقاء، ومشاركة اليابان في عدد من المشروعات بمصر، من خلال الوكالة اليابانية (الجايكا) بإنشاء اول مبني صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي وتزويده بأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات على مستوى العالم، والعديد من المشروعات المعنية بالطاقة النظيفة.

كما هنأ الوزير، بصعود المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المصرية، منتصف يوليو عام 2020 بمدينة طوكيو.