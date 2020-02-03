أخبار مصر | آلاف الوظائف ومرتبات مجزية.. افتتاح أول ملتقى توظيفي بالقاهرة

ويشارك في الملتقى ١٠٠ شركة توظيف من بينها شركات كبرى، تقدم فرص عمل للشباب، فضلًا عن ١٢ شركة تقدم منح تدريبية مجانية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

ويقدم الملتقى آلاف الوظائف، منها فنيين ومهندسين إنتاج وطباخين، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي والاجتماعي المناسب لهم، والتأمين ضد الحوادث.

وحددت تلك الشركات المرتبات لتلك الوظائف، والتي تبدأ من 2500 جنيه حتى 4000 جنيه، كما يوفر الملتقى أيضا فرص عمل بشركات الأدوية والأمن والحراسة والنظافة، بالإضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى بالشراكة المصرية السعودية.

