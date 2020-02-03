أخبار مصر | وزير التنمية: حل 1276 شكوى ضمن مباردة "صوتك مسموع"

وتمنى الوزير، بذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات حتى يتحقق رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه في جميع الوحدات المحلية.

وأوضح "شعراوي" أن "مبادرة صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة، استقبلت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 107 آلاف رسالة منها أكثر من 26 ألف شكوى، تم حل 96% منها، وبلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على "فيسبوك" أكثر من 21 ألف متابع، وعدد المشاهدات 5659 مشاهدة.

وشدد "شعراوي"، على أن أكثر المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر يناير، هي محافظات القليوبية والجيزة ومطروح والبحيرة ودمياط وبني سويف وأسوان وجنوب سيناء والوادي الجديد.