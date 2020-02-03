أخبار مصر | وزير التنمية: حل 1276 شكوى ضمن مباردة "صوتك مسموع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية: حل 1276 شكوى ضمن مباردة "صوتك مسموع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمنى الوزير، بذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات حتى يتحقق رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه في جميع الوحدات المحلية.
وأوضح "شعراوي" أن "مبادرة صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة، استقبلت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 107 آلاف رسالة منها أكثر من 26 ألف شكوى، تم حل 96% منها، وبلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على "فيسبوك" أكثر من 21 ألف متابع، وعدد المشاهدات 5659 مشاهدة.
وشدد "شعراوي"، على أن أكثر المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر يناير، هي محافظات القليوبية والجيزة ومطروح والبحيرة ودمياط وبني سويف وأسوان وجنوب سيناء والوادي الجديد.
واستعرض الوزير تقريرا عن جهود المبادرة خلال شهر يناير 2020، حيث تلقت المبادرة أكثر من 7 آلاف رسالة منها 1621 شكوى، تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية.
وأشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 867 شكوى والإشغالات 540 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 101 شكاوى ومخالفات البناء 79 شكوى وشكاوى الفساد 34 شكوى.
ونوه الوزير بأن التقرير رصد أن خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 1311 شكوى مستوفاة، تم حلها بنسبة 82%، وصفحة "فيسبوك"، 750 شكوى تم حلها بنسبة 64%، والبريد الإلكتروني 29 شكوى تم حلها بنسبة 76%، والخط الساخن 318 اتصالًا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.
وطالب "شعراوي" العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات، ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتفعيل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن.