أخبار مصر | إجراءات وقائية لعاملي المنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات وقائية لعاملي المنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنطقة.

وأوضح المركز، أن المنطقة قامت بالتنسيق مع محافظة السويس، ومديرية الصحة بالمحافظة والطب الوقائي، بإجراء زيارات ميدانية للمصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية الصينية، وإجراء الكشف الطبي للعاملين للتأكد من خلو هذه المصانع والعاملين من أية أعراض أو حالات اشتباه بأية فيروسات.

وفي السياق ذاته، قال اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن المنطقة الاقتصادية آمنة تماما، وتم التأكد من عدم وجود أية إصابات أو حالات اشتباه، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنطقة الصناعية الصينية.