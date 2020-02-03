أخبار مصر | "الأطباء العرب" يطلق حملة للتوعية والوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء العرب" يطلق حملة للتوعية والوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضمنت حملة المركز، ملصقات ومنشورات، لتوعية الجمهور عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بما هو فيروس كورونا، وأعراض الإصابة به، ووسائل انتقاله، وكيفية الوقاية منه، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة.
وقال المركز: إن "كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان بأمراض نزلات البرد وتتراوح شدة هذه الأمراض من نزلات البرد العادية الشائعة البسيطة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الخطرة.
وتابع أن أعراض الإصابة تتنوع بين الحمى والسعال وضيق في التنفس، وإصابة المريض بالتهاب رئوي حاد فضلا عن الإسهال والقيء وأحيانا الفشل الكلوي.
وأوضح المركز أن فيروس كورونا قد ينتقل عبر الاختلاط المباشر بالمصابين، والرذاذ المتطاير من المريض في أثناء السعال أو العطس، أو لمس أدوات المريض.
وشدد على أنه لا يوجد لقاح حتى الآن، لفيروس كورونا الجديد، ويتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين من خلال تخفيف حدة الأعراض وعلاج المضاعفات، كما وجه المركز في بيانه إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة ومكافحة العدوى مثل غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون وتجنب الأماكن المزدحمة والنظافة الشخصية.
وفي تعقيبه، قال الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إن الاتحاد يضع جميع إمكانياته تحت مظلة الجهات المختصة المعنية لتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب؛ لرفع الوعي الصحي في مصر والعالم العربي بخطورة فيروس كورونا الجديد.
وأورد أن الحملات التوعوية التي ينفذها مركز "وعي" تقوم على إعلاء مبدأ "الوقاية خير من العلاج" ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.