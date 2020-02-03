أخبار مصر | "الأطباء العرب" يطلق حملة للتوعية والوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء العرب" يطلق حملة للتوعية والوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب، اليوم الاثنين، حملة للتوعية بخطورة فيروس كورونا الجديد، بعد انتشاره في عدد من دول العالم.

وتضمنت حملة المركز، ملصقات ومنشورات، لتوعية الجمهور عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بما هو فيروس كورونا، وأعراض الإصابة به، ووسائل انتقاله، وكيفية الوقاية منه، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة.

وقال المركز: إن "كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان بأمراض نزلات البرد وتتراوح شدة هذه الأمراض من نزلات البرد العادية الشائعة البسيطة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الخطرة.

وأضاف أن فيروس كورونا الجديد، الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، هو فيروس لم يعرف من قبل لدى البشر، ولا يعرف حتى الآن، الكثير من خصائصه وطرق انتقاله أو مصدر عدواه". وتابع أن أعراض الإصابة تتنوع بين الحمى والسعال وضيق في التنفس، وإصابة المريض بالتهاب رئوي حاد فضلا عن الإسهال والقيء وأحيانا الفشل الكلوي. Advertisements