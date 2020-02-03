أخبار مصر | بعد قليل.. وصول 306 مصريين عائدين من بؤرة كورونا لمطار العلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. وصول 306 مصريين عائدين من بؤرة كورونا لمطار العلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصل طائرة مصر للطيران، التابعة لشركة سياف، إلى مطار مدينة العلمين، بعد قليل، على متنها نحو 300 مصري، قادمين من مدينة ووهان الصينية، بعد انتشار فيروس كورونا.

وأقلعت الطائرة، صباح أمس الأحد، من مطار القاهرة متجهة إلى الصين لإجلاء المصريين.