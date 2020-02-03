أخبار مصر | بعد قليل.. وصول 306 مصريين عائدين من بؤرة كورونا لمطار العلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. وصول 306 مصريين عائدين من بؤرة كورونا لمطار العلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأقلعت الطائرة، صباح أمس الأحد، من مطار القاهرة متجهة إلى الصين لإجلاء المصريين.
وتم تجهيز الطائرة بالمستلزمات الطبية كافة، والإجراءات اللازمة لنقل المصريين العائدين من الصين، وتم تدريب الطاقم المكون من 13 فردا على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمة، ويرافقه نحو 6 أفراد من الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ: إن عدد المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية وفقًا لآخر إحصائيات هو 350 مواطنًا مصريًا، مؤكدًا أن 306 مواطنين فقط يرغبون في العودة إلى مصر.
وأضاف، أن الحالة الصحية لجميع المصريين المقيمين في ووهان جيدة، وأنهم لا يعانون من أي أعراض لفيروس كورونا، مضيفًا أن السلطات الصينية تقوم بتوقيع الكشف الطبي على أي شخص قبل مغادرته لمدينة ووهان، وفي حالة وجود أي أعراض أو ارتفاع في درجة الحرارة يتم منعه من السفر.
واستعدت وزارة الصحة؛ لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان، حيث خصصت مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، لاستقبال العائدين بها واحتجازهم لمدة 14 يومًا، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.
وكانت أعلنت الوزارة، إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني، على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان.