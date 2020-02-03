أخبار مصر | رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بجنود"  

ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة.

وتضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع، عرضا لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالي والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة.

واستخدمت العناصر المشاركة في المشروع، نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوي.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني.

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