أخبار مصر

أخبار مصر | رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بجنود"  

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بجنود"   والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بجنود ذو جانبين" والذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز".
ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة.

وتضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع، عرضا لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالي والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة.

واستخدمت العناصر المشاركة في المشروع، نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوي.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني.

Advertisements
وأشاد "فريد" بالجهد الذي يبذلونه في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع أفرع وتشكيلات القوات المسلحة كافة.

وأكد أهمية الاهتمام بالمستوى الفكري والتكتيكي للفرد المقاتل، وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب.

وفي نهاية المشروع، طالب" فريد" المقاتلين بالحفاظ على الاستعداد القتالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية.

كما ناقش "فريد" القادة المشاركين في المشروع، على المستويات كافة في القرارات المتخذة واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.

وحضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا