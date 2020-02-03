أخبار مصر | وزيرة التضامن تعلن 3 إجراءات لمواجهة ختان الإناث

ضمن فعاليات برنامج "وعي" الذي تعتزم وزارة التضامن إطلاقه خلال الشهر الجاري

ودار حوار جاد بين مجموعة خبراء الوزارة والمحافظة، مع نحو 700 من الأسر المستهدفة، أكثرهم من النساء.

وجاء ذلك برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد.

وأوضحت بعض السيدات أن هناك كثيرا من الأسر التي اقتنعت وتوقفت عن جريمة ختان الإناث، بينما لا زالت هناك بعض الأسر المتشبثة بها، نتيجة لاعتقادات خاطئة بأنها تحمي البنت من الانحراف وأنها جزء من تعاليم الدين.

وصنعت فتيات القرية، لافتات رافضة لختان الإناث، تحمل عبارات مثل "ختان البنات جريمة"، و"الختان مش في الطب" و"ختان البنات حرام".

ووزعت وزارة التضامن، كتيبات ولافتات برنامج "وعي" على الحضور تحمل معلومات مبسطة عن أضرار جريمة ختان البنات.

وقالت نفين القباج: إن الوزارة تتبنى مفهوما متكاملا للحماية الاجتماعية يجمع بين التمكين الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة من ناحية، وتعزيز القيم والممارسات الاجتماعية الإيجابية للفرد والأسرة من ناحية أخرى.

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