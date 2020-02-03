أخبار مصر | وزيرة التضامن تعلن 3 إجراءات لمواجهة ختان الإناث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تعلن 3 إجراءات لمواجهة ختان الإناث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودار حوار جاد بين مجموعة خبراء الوزارة والمحافظة، مع نحو 700 من الأسر المستهدفة، أكثرهم من النساء.
وصنعت فتيات القرية، لافتات رافضة لختان الإناث، تحمل عبارات مثل "ختان البنات جريمة"، و"الختان مش في الطب" و"ختان البنات حرام".
ووزعت وزارة التضامن، كتيبات ولافتات برنامج "وعي" على الحضور تحمل معلومات مبسطة عن أضرار جريمة ختان البنات.
وقالت نفين القباج: إن الوزارة تتبنى مفهوما متكاملا للحماية الاجتماعية يجمع بين التمكين الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة من ناحية، وتعزيز القيم والممارسات الاجتماعية الإيجابية للفرد والأسرة من ناحية أخرى.
وشددت على أن قضية ختان الإناث، تعكس مدى ارتباط الفقر بأبعاده المختلفة: الفقر المادي وفقر الصحة والتعليم والمعرفة، وانتشار أفكار وممارسات ضارة وخاطئة تهدد سلامة الإنسان وتعرقل تنمية المجتمعات وتقدمها.
وأعلنت الوزيرة عددًا من الخطوات العملية لتدعيم الحماية الاجتماعية للفتاة والأسرة المصرية من الآثار الصحية والاجتماعية والقانونية السلبية لجريمة ختان الإناث وهي كما يلي:
ووجهت وزيرة التضامن، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتنفيذ مسح اجتماعي شامل حول الممارسات الاجتماعية الضارة وعلى رأسها ختان الإناث وزواج الأطفال والإتجار بالبشر لمعرفة نسبة انتشارها وسط الأجيال الجديدة وأهم الدوافع الاجتماعية لاستمرارها في بعض المناطق الريفية.
يذكر أن قرية الحواتكة قد شهدت حادثًا أليما بوفاة فتاة صغير تدعى "ندى" نتيجة عملية ختان خلال الأيام الماضية، كما إنها أحدى القرى الأكثر فقرا ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون والشراكة مع كافة الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية المعنية.