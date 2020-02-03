أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد إجراءات استقبال العائدين من الصين بمطار العلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد إجراءات استقبال العائدين من الصين بمطار العلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإجراءات الوقائية بمطار العلمين؛ لاستقبال الطائرة المقرر وصولها خلال الدقائق القليلة القادمة، والتي تقل المصريين العائدين من الصين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، في بيان صحفي، أن الوزيرة تتابع خطة المحاكاة التى تجري الآن بمطار العالمين لاستقبال الوافدين بما فيها كافة الإجراءات الوقائية المقرر اتخاذها سواء للوافدين أو أطقم الطائرة أو ضباط "الجوازات".

واطمأنت على وجود كافة المستلزمات الطبية وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، لوقاية الطاقم الطبى والإداري وضباط الداخلية، كما راجعت خطة نقل الوافدين بداية من مهبط الطائرة حتى الوصول إلي مقر إقامتهم بالحجر الصحي، وراجعت تمركز سيارات الإسعاف ذاتيه التعقيم المنتشرة بمهبط المطار.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطائرة ذاتها فور وصولها من حيث رشها بالمواد الوقائية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، لافتة إلى أن الطائرة على متنها المصريين ومنهم أطفال، بالإضافة إلى 14 فردًا من طاقم الطائرة، و8 من الفريق الطبي الذي غادر لمرافقة ركاب الطائرة لتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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وأضاف أن الوزيرة أكدت جاهزية الحجر الصحي المخصص لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين، وتأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات بالإضافة إلي خدمات معاونة".

وأشار إلى أن الوزيرة اطمأنت على اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، وتوفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من الصين.

وقال إن الوزيرة أكدت أيضًا جاهزية مستشفى الإخلاء وإمدادها بكافة التخصصات ومنها "النساء والولادة"، حيث من المتوقع وصول سيدة في الشهور الأخيرة من الحمل.

واطمأنت على زيادة الطاقة الاستيعابية؛ لعدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفى وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ووصول كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.

ولفت إلى أن الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقي تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

وأكد المتحدث الإعلامي، إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا على أن الوضع في مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.