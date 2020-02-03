أخبار مصر | تأكيدا لـ"الخليج 365".. التعليم تعلن رسميا عدم نيتها تأجيل الدراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لـ"الخليج 365".. التعليم تعلن رسميا عدم نيتها تأجيل الدراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا أكدت من خلاله تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتي نشرتها "الخليج 365" بشأن شائعات تأجيل الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في البيان، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة.