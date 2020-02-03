أخبار مصر | عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صدور قرار بتأجيل الدارسة في المدارس، حتى هذه اللحظة؛ بسبب فيروس كورونا القاتل.

وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء حيث أن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخري كثيرة ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة".

وأضاف الوزير: "دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة"، مؤكدا أنه لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي.

وتابع: "سوف نخبر الجميع في حالة أي جديد ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها".