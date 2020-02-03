أخبار مصر | افتتاح أحدث مركز صحة أسرة بالحي الإماراتي في بورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أحدث مركز صحة أسرة بالحي الإماراتي في بورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، افتتاح مركز صحة الأسرة في الحي الإماراتي، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنطقة، البالغ عددهم 7000 مواطنا، نظرا لكون المنطقة من المناطق السكنية الجديدة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، أن مركز صحة الأسرة بالحي الإماراتي في بورسعيد، أقيم على مساحة قدرها 1250 مترا مربعا، ليخدم أكثر من ٢٠ ألفًا من سكان الحي والأحياء القريبة منه، إذ يضم عيادات خارجية في مختلف التخصصات الطبية، وغرفة للأشعة، وصيدلية، ومعملين مجهزين وفقا لأعلى المعايير والتجهيزات الطبية، وملحق به وحدة طوارئ كاملة مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتتوفر الخدمات الصحية على يد فريق طبي مُدرب وفقا لأعلى الممارسات الطبية.

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وأشار إلى أن المركز الطبي اُنشأ وفقا للمعايير الطبية العالمية لتوفير الخدمات الطبية للأهالي ، كما تتاح به الخدمات الصحية لمدة 24 ساعة يوميا، و7 أيام في الإسبوع، بالإضافة إلى توفر خدمة سيارة الإسعاف للطوارئ لنقل جميع الحالات من وإلى المركز الصحي أو المستشفيات المحيطة.

وأضاف السبكي، أن مركز صحة الأسرة يتميز باحتوائه على خدمات صحية متنوعة أبرزها: "خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة، خدمات متابعة الحمل، خدمة النساء والتوليد، وحدة أسنان كاملة ومجهزة بأحدث الآلات الطبية، خدمات رعاية الطفل وأجهزة أشعة سينية ديجيتال".

ويعد إنشاء مركز صحة الأسرة بالحي الإماراتي جزء من بروتوكول برنامج المشاركة المجتمعية لشركة أيني العالمية للبترول، في إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، حيث قامت شركة إينى الإيطالية وشركائها في حقل ظهر للغاز الطبيعي بتخصيص 20 مليون دولار لتنفيذ عدة مشروعات لخدمة المجتمع ببورسعيد وتنميته.