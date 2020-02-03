مصر | إحالة 3 متهمين للجنايات لإتجارهم بالمواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 3 متهمين للجنايات لإتجارهم بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الساحل، اليوم الاثنين، إحاله 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار في المواد المخدره.

البداية عندما تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، من القبض على المتهمين بإستقلالهما سيارة ملاكي، وبحوزتهم على كمية من الماده المخدرة "حشيش"، سلاح ناري، مبلغ مالي، 5 هواتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفا بحوزتهم المواد المخدرة "الحشيش" بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهم الإجرامية، والمبلغ المالي متحصلات تجارتهم الغير مشروعه، والهواتف لتسهيل التواصل بعملائهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.