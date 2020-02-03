مصر | الدفاع يطلب إخلاء سبيل متهمي "أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع يطلب إخلاء سبيل متهمي "أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدفاع، من الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"، بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

