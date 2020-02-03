مصر | ضم محضر إجراءات إعادة محاكمة "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضم محضر إجراءات إعادة محاكمة "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحاط المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث عنف مجلس الوزراء"، بضم محضر إجراءات إعادة محاكمة أحمد سعد دومة، ليكون مطروحًا على الخصوم بالدعوى.

وقال "فهمي": إن الضم جاء لسبق سؤال من رأت المحكمة لزومًا لسماع شهادته، واعتبرته المحكمة من أوراق الدعوى المطروحة على الخصوم.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

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وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين، ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها.

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية.