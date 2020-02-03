مصر | تجديد حبس عصابه سرقة السيارات بالشروق 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عصابه سرقة السيارات بالشروق 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق، اليوم الاثنين، حبس منتحل صفة طيار مدني 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بسرقة العديد من السيارات بأسلوب"كسر الزجاج توصيل الأسلاك".

وألقى رجال مباحث مديرة أمن القاهرة، القبض على منتحل صفة طيار مدني، وآخر فني تكييف، لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات.

البداية كانت بتلقي مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط وحدة مباحث الشروق، اشتبها في إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وأثناء توقفها يستقلها شخصان مدعي أحد منهما بأنه طيار مدني والأخر فني تبريد وتكييف.

وبالفحص الفني تبين انتحال الأول لصفة طيار مدني وعلى ذمة قضايا آخرى، بإجمالي أحكام حبس 12 سنة.

وبمواجهتهما اعترف بتكوينهما تشكيلا عصابيا، وارتكاب العديد من حوادث سرقة السيارات، وآخرهما السيارة التي يستقلونها وبتفتيش السيارة عثر على اللوحات المعدنية الأصلية للسيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان بمكان أخفائهما واستردادهما إلى ذويهم.