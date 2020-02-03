مصر | حبس "ديلر بولاق" 4 أيام لحيازته مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس "ديلر بولاق" 4 أيام لحيازته مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات، أن المتهم يقوم بترويج المخدرات لمنطقة بولاق، عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط في قضايا سابقة من بينهم قضايا مخدرات، وبتضيق الخناق عليه، اعترف باتجاره للحشيش، فيما ضبط أموالا مقابل الإتجار. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من ضبط 50 "طربة" حشيش بحوزة عاطل، قبل ترويجهما على عملائه ببولاق الدكرور.

أمرت نيابة بولاق، بجنوب الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في مخدر الحشيش، وحيازته ٥٠ طربة حشيش، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.



وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطل "مقيم بدائرة القسم" سابق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات، تبديد، ضرب، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

